Kinderen zien steekpartij bij speelparadijs

GORINCHEM - Kinderen en hun ouders zijn zondagmiddag voor een speelparadijs in Gorinchem getuige geweest van een steekpartij waarbij een man ernstig gewond is geraakt.

Door ANP - 23-10-2016, 18:31 (Update 23-10-2016, 18:31)

De 48-jarige man uit Arnhem werd gestoken door de ex-partner van zijn vriendin. Dat gebeurde buiten de speelgelegenheid aan de Kleine Schelluinsekade. De verdachte, een 49-jarige man uit Gorinchem, is aangehouden. Hij stak het slachtoffer meermalen, waaronder in het hoofd, aldus de politie. De Arnhemmer is naar het ziekenhuis gebracht.

De getuigen zijn opgevangen en krijgen slachtofferhulp aangeboden.