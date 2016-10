Engeland krijgt eindelijk Reves De Avonden

LONDEN - Bijna zeventig jaar nadat het boek voor het eerst in het Nederlands verscheen, komt De Avonden van Gerard Reve beschikbaar voor Engelstalige lezers. Op 3 november ligt The Evenings in Engeland in de winkel.

Door ANP - 23-10-2016, 19:04 (Update 23-10-2016, 19:04)

De Engelse versie van de Nederlandse klassieker wordt uitgebracht door Pushkin Press. ,,Het is een culturele toetssteen. Het staat zowel bij critici hoog aangeschreven en is enorm populair, een zeldzame combinatie'', zei Daniel Seton van uitgeverij Pushkin Press tegen dagblad The Guardian.

Op de omslag van The Evenings prijkt onder meer commentaar van Herman Koch, die recenter internationaal faam verwierf met de vertaling van zijn boek Het Diner. ,,Als De Avonden in de jaren vijftig in het Engels was verschenen zou het net zo'n klassieker zijn geworden als On The Road of The Catcher in the Rye'', aldus Koch over de Amerikaanse klassiekers van Jack Kerouac en J.D. Salinger.

De avonden beschrijft tien dagen uit het leven van Frits van Egters en is een van de bekendste boeken uit de Nederlandse literatuur. Het gaat over de saaiheid die Nederland in de naoorlogse jaren beheerste.