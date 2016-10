Drie doden door aanrijding in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Door een aanrijding tussen twee auto's in Vriezenveen (Overijssel) zijn drie doden en een zwaargewonde gevallen. Dat meldde de politie zondagavond. Het ongeval had zondagmiddag rond half vijf plaats op de N36, toen een van de wagens op de verkeerde weghelft was beland.

Door ANP - 23-10-2016, 19:29 (Update 23-10-2016, 20:50)

In een auto zaten een vrouw van 71 en een man van 70 uit Schuinesloot (gemeente Hardenberg), die beiden om het leven kwamen. In de andere wagen zaten een man van 58 en een vrouw van 56 uit Appelscha (Friesland). Ook deze man overleefde de botsing niet. De vrouw raakte zwaargewond.

De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren dat een van de auto's aan de verkeerde kant reed. Door wie die auto werd bestuurd kon een politiewoordvoerster niet zeggen.