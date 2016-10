Inter Scaldes weer bovenaan Lekker500

GRONINGEN - Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen, van Jannis Brevet, staat opnieuw bovenaan de Lekker500. De editie 2017 van de restaurantgids geeft de Zeeuwse superchef zijn toppositie van 2015 en 2014 terug vanwege zijn 'onberispelijke keuken'. Collega Jonnie Boer die vorig jaar met De Librije in Zwolle nummer 1 was, doet een stapje terug. Jacob Jan Boerma van restaurant De Leest in het Gelderse Vaassen staat opnieuw op de derde plaats van de gids.

Een miniem kwaliteitsverschil tussen de drie koplopers, constateerden de samenstellers van de Lekker500 in deze 39e editie. Maar bij Jannis en Claudia Brevet wogen ,,de ambachtelijk volmaakte en overheerlijke gerechten, de foutloze en gedisciplineerde bediening, kortom het totale culinaire gezag'' het zwaarst.

Vijf restaurants verdwenen uit de Top 100, er kwamen er zeven bij. Grootste stijger is Bord'eau in Amsterdam (van 57 naar 31), gevolgd door Het Roode Koper in Ermelo (van 72 naar 52). Ook Aan de Poel in Amstelveen en De Burgemeester in Linschoten stegen spectaculair (respectievelijk 18 en 13 plaatsen). De Boet in Urk en Dorset in Borne zagen zich geconfronteerd met dalingen van 19 en 13 plaatsen. Hoogste binnenkomer (op 20) is Tribeca in Heeze.