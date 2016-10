40 miljoen voor projecten mbo-scholen

DEN HAAG - Zestien projecten van mbo-scholen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, krijgen gezamenlijk ruim 40 miljoen euro. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) heeft dat maandag bekendgemaakt. Het ministerie maakt 12,8 miljoen euro vrij. Het bedrijfsleven en regionale overheden vullen het bedrag aan tot ruim 40 miljoen euro.

24-10-2016

Een voorbeeld van een project dat geld krijgt, is het Drenthe College dat samen met instellingen en bedrijven de zorgopleidingen beter wil laten aansluiten op wat in de regio speelt, zoals een sterke vergrijzing. Een ander voorbeeld is de Leidse instrumentmakers School, die een mbo-opleiding wil beginnen die zich richt op instrumenten en onderdelen voor de ruimtevaart en astronomie.