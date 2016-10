Mali ook blij met kleinere Nederlandse inzet

DEN HAAG - Mali ziet met pijn in het hart dat een honderdtal Nederlandse vredesmilitairen die er gelegerd waren naar huis terugkeren, maar is blij dat Nederland het vredesproces in het land blijft steunen. De Malinese regering heeft geen seconde de indruk dat Nederland zijn handen van het land aftrekt, zei minister van Buitenlandse Zaken Abdoulaye Diop maandag.

24-10-2016

Nederland en de andere Europese landen delen dan ook allerlei belangen met Mali, stelt Diop. Vooral de stroom migranten die vanuit Afrika Europa probeert te bereiken kwam dan ook uitgebreid aan de orde in Diops gesprek met zijn Nederlandse collega Bert Koenders. Mali wil beter samenwerken met Europa om de Malinese grenzen te bewaken, mensensmokkel aan te pakken en illegale migranten terug te brengen naar waar ze vandaan komen. Nederland trekt 2 miljoen euro uit om de regio te helpen mensensmokkelaars te bestrijden.

Nederland neemt sinds het voorjaar van 2014 deel aan de VN-vredesmissie en blijft nog minstens een jaar met een wat kleinere troepenmacht. Vijf Nederlandse blauwhelmen hebben in Mali het leven gelaten.