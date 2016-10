Salmonella in Poolse eieren

DEN HAAG - In aan Nederland geleverde eieren van Poolse afkomst is een salmonellabacterie aangetroffen. De eieren zijn vooral geleverd aan restaurants die ze in gerechten hebben verwerkt.

Door ANP - 24-10-2016, 22:34 (Update 24-10-2016, 22:34)

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bestaat de kans dat een klein deel van de eieren ook bij consumenten terecht is gekomen, liet de NVWA maandag weten.

De bron van de besmetting is een legkippenbedrijf in Polen. De NVWA adviseert eieren met het stempel 3-PL-30221, de code van het kippenbedrijf, niet te eten. ,,Omdat de salmonella aan de buitenkant op de schaal is aangetroffen, is het belangrijk de handen te wassen na het aanraken van de eieren", aldus de voedselautoriteit.

De boosdoener is de bacterie Salmonella Enteritidis, die in meerdere Europese landen is opgedoken. In vijf landen, waaronder Nederland, zijn ziektegevallen gemeld. Besmetting met Salmonella kan leiden tot darminfecties met klachten als buikkramp, misselijkheid, braken en diarree.

De NVWA heeft besmette eieren die nog niet waren verwerkt, inmiddels teruggehaald.