Klaver: samenwerken voor progressief kabinet

ANP Klaver: samenwerken voor progressief kabinet

DEN HAAG - Als het aan GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver ligt gaan PvdA, SP, D66 en GroenLinks meer samenwerken. Klaver wil zo bereiken dat er na de verkiezingen in maart een progressief kabinet komt. PvdA-leider Diederik Samsom wil nog een stap verder gaan en ziet het liefst dat zijn partij na de verkiezingen één fractie vormt met GroenLinks.

Door ANP - 24-10-2016, 23:28 (Update 24-10-2016, 23:28)

Als PvdA, SP, D66 en GroenLinks elkaar na de verkiezingen vasthouden is het volgens Klaver onmogelijk voor Mark Rutte (VVD) om een rechts kabinet te vormen. In het televisieprogramma Nieuwsuur spraken Klaver en Diederik Samsom maandag over de beste manier om op links samen te werken.

Samsom zei dat hij eerder met Klavers voorganger Bram van Ojik heeft gesproken over de mogelijkheid om na de verkiezingen één fractie te vormen. Ook nu ziet hij daar nog mogelijkheden voor. De verkiezingsprogramma´s vertonen veel overeenkomsten, aldus Samsom. ,,Ik zou graag een begin maken met een sterke progressieve volkspartij. PvdA en GroenLinks zouden dat kunnen zijn.''

Klaver houdt de boot af. ,,Ik wil niet één sterke linkse partij. We hebben vier sterke progressieve partijen nodig om de macht van rechts te breken. Als wij samenwerken met zijn vieren kan de VVD geen meerderheid vormen.''