Fikse brand in hooibalen Oudesluis bedreigde rietgedekte boerderijen

Een brand in een hooistapel bij vakantieboerderij De Volharding in Oudesluis dreigde in de nacht van maandag op dinsdag over te slaan naar omliggende boerderijen.

Door internetredactie - 25-10-2016, 3:43 (Update 25-10-2016, 4:50)

Rond half 3 werd het vuur aan de Grote Sloot ontdekt.

De vlammen waren hevig en te zien in Schagen en Anna Paulowna.

Om te voorkomen dat door zogeheten vliegvuur de naastgelegen boerderijen vlam vatten, hield de brandweer de rieten daken nat.

Na een paar uur intensief bluswerk, was de brand onder controle. De brandweermannen zullen zeker nog een paar uur bezig zijn met nablussen. Om alle vuur uit te krijgen, wordt de hooistapel uit elkaar getrokken met behulp van een kraan en een verreiker.

Tot die tijd is de Grote Sloot tussen de Keinsmerweg en de Slikkerdijk afgesloten voor verkeer.