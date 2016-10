Televisierechter Visser zelf voor rechter om burenruzie in Oostzaan

Foto Matty van Wijnbergen De Rijdende Rechter besliste een ruzie tussen Ruud de Zinger (niet op de foto) en Co Coenraadts.

OOSTZAAN - Televisierechter mr. Frank Visser, bemiddelend bij burenruzies voor SBS6, wordt woensdag zèlf voor de rechter gesleept.

Door Bart Mos - 25-10-2016, 10:21 (Update 25-10-2016, 10:21)

Een boze buurman eist via de rechtbank vernietiging van de tv-uitzending waarin hij een hoofdrol speelt. Ruud de Zinger (53) riep de hulp in van het SBS-programma ’Mr. Frank Visser doet uitspraak’, omdat hij al jarenlang overhoop ligt met zijn buurman, Co Coenraadts in Oostzaan.

De klager zou last hebben van wateroverlast, veroorzaakt door de hoger gelegen tuin van de buren.

Hij hoopte dat Visser hier...