ANP Per provincie kijken naar bouwen aan de kust

DEN HAAG - Meer bouwen aan de kust of juist niet. Die discussie steekt de komende tijd weer op nu minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voorlopige afspraken heeft gemaakt over wat er wel en niet moet kunnen worden gebouwd op het strand en in de duinen.

Door ANP - 25-10-2016, 18:30 (Update 25-10-2016, 18:30)

Schultz kondigde dinsdag aan dat provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en de toeristische sector per provincie gaan bepalen waar wel en waar niet gebouwd kan worden. Ze verwacht dat eind november het 'definitieve kustpact' kan worden gesloten.

Begin dit jaar kwam de bewindsvrouw met een plan om meer bebouwing langs de kust mogelijk te maken. Dat leidde tot veel ophef en stuitte op veel verzet. De minister trok haar voorstel in en ging om tafel met belangengroeperingen in de hoop zo tot een breed gedragen nationaal kustpact te komen.