Kamerdebat over strafrechtelijk onderzoek MH17

ANP Kamerdebat over strafrechtelijk onderzoek MH17

DEN HAAG - De Tweede Kamer bespreekt woensdag met premier Mark Rutte het strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne. De internationale onderzoekers van het zogenoemde Joint Investigation Team (JIT) meldden vorige maand dat de lanceerinstallatie waarmee de Buk-raket werd afgeschoten uit Rusland kwam en na de lancering weer is teruggekeerd naar Rusland.

Door ANP - 26-10-2016, 4:58 (Update 26-10-2016, 4:58)

Na publicatie van het JIT-rapport nam in de Kamer de roep toe om de druk op de Russische regering op te voeren. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de conclusies van het JIT echter ,,vooringenomen en politiek gemotiveerd''. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) riep vanwege de kritiek de Russische ambassadeur op het matje. De Nederlandse ambassadeur in Moskou moest zich vervolgens weer melden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het strafrechtelijk onderzoek van het JIT is nog niet afgerond. Het is nog niet duidelijk wanneer het zover is. Maandag meldde het kabinet al wel dat het er nadrukkelijk rekening mee houdt dat de daders achter het neerschieten van MH17 uiteindelijk voor de Nederlandse rechter moeten komen.