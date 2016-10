Nederland zakt op gelijkheidsindex

ROTTERDAM - Nederland is drie plaatsen gezakt op de jaarlijkse Global Gender Gap Index 2016, ofwel gelijkheidslijst. Deze wordt opgesteld door het World Economic Forum (WEF). De index geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen. Nederland staat nu zestiende en dat is onder landen als Rwanda, Burundi en Nicaragua.

Door ANP - 26-10-2016, 7:39 (Update 26-10-2016, 7:39)

Bij het samenstellen van de lijst wordt gekeken naar economische participatie, toegang tot onderwijs, politieke invloed en gezondheidszorg/levensverwachting. ,,Nederland heeft geen progressie geboekt op het gebied van arbeidsparticipatie en inkomensgelijkheid. Ook wereldwijd bezien valt de vooruitgang tegen’’, aldus de samenstellers.