ANP Hof scheidt broers in roofmoordzaak Drenthe

LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft woensdag besloten om de twee broers die verdacht worden van een drievoudige moord in 2012 in Drenthe, afzonderlijk te horen van elkaar. Marcos en Admilson R. worden verdacht van het doodschieten van de 55-jarige Berend Smit en het wurgen van het echtpaar Jan en Greet Veenendaal. De rechtbank veroordeelde de beide verdachten eerder tot dertig jaar cel.

Door ANP - 26-10-2016, 10:15 (Update 26-10-2016, 10:15)

Volgens het hof is de scheiding van de verdachten nodig voor een ,,zuivere behandeling van de zaak''. Advocaat Wim Anker protesteerde tegen deze gang van zaken. ,,Het is een openbare zitting, wij worden verrast door deze beslissing", aldus Anker. Het protest vond geen gehoor bij het hof.

Het hoger beroep dient woensdag en donderdag bij het hof. Het Openbaar Ministerie en de advocaat van Marcos R. gingen in hoger beroep tegen de straf van de rechtbank.