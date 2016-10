Amsterdam had boete niet mogen opleggen

DEN HAAG - Een man die door de gemeente Amsterdam was beboet voor de verhuur van drie appartementen aan toeristen en het daar niet mee eens was, heeft woensdag van de Raad van State gelijk gekregen.

Door ANP - 26-10-2016, 10:49 (Update 26-10-2016, 10:49)

De man is eigenaar van drie appartementen op de Prins Hendrikkade. Hij had het complex verhuurd aan een vrouw, die de appartementen op haar beurt als hotel onderverhuurde aan toeristen. De eigenaar wist daar niets van. Toch kreeg hij van de gemeente een boete van 36.000 euro aan zijn broek, omdat hij de appartementen volgens de gemeente had ,,onttrokken aan de woningvoorraad''. De man is daar nu met succes tegen in het geweer gekomen.

Zodra hij lucht kreeg van de illegale onderverhuur, heeft de man het huurcontract met de vrouw opgezegd. Ook heeft hij zelf nooit financieel voordeel van de onderverhuur gehad. De Raad van State vindt dat voldoende reden om de opgelegde boete door te strepen.

Amsterdam wil de verhuur van woonruimte aan toeristen, zoals via Airbnb, aan banden leggen, omdat er vaak melding wordt gemaakt van overlast. Ook worden woningen geregeld veel langer verhuurd en aan meer mensen dan toegestaan.