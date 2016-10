Jury moordzaak Visser en Severein in beraad

ANP Jury moordzaak Visser en Severein in beraad

MURCIA - De volksjury bij de rechtbank in Murcia (Zuidoost-Spanje) is woensdagmiddag in beraad gegaan over het lot van de vier verdachten van de moord op de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser (35) en haar partner Lodewijk Severein (57) in mei 2013. Het beraad wordt in volstrekte afzondering gevoerd. Volgens bronnen bij de rechtbank kan dat ,,enkele uren tot enkele dagen'' in beslag nemen.

Door ANP - 26-10-2016, 14:36 (Update 26-10-2016, 14:36)

Voorafgaand aan hun beraad hebben de negen leden van de jury een vragenlijst ontvangen van de rechtbankpresident Enrique Domínguez. De antwoorden van de jury op die vragen bepalen of de vier verdachten schuldig worden bevonden.