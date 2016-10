'Klimaattop legt kiem voor CO2-daling'

ANP 'Klimaattop legt kiem voor CO2-daling'

DEN HAAG - Met een veertiental initiatieven is op de Nationale Klimaattop in Rotterdam de kiem gelegd voor verdere vermindering van de CO2-uitstoot, aldus het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Volgens een onderzoek zullen de afspraken ertoe leiden dat de uitstoot van kooldioxide met 17,6 megaton wordt teruggedrongen, wat overeenkomt met de CO2-uitstoot van 2,2 miljoen huishoudens.

Door ANP - 26-10-2016, 17:28 (Update 26-10-2016, 17:28)

Aan de top namen meer dan 1700 vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties deel. ,,We hebben vandaag laten zien dat als we met zijn allen onze krachten bundelen, we heel veel kunnen bereiken. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken", verklaarde staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu).

De bijeenkomst in de voormalige Van Nelle-fabriek was een nationaal vervolg op de historische klimaattop eind vorig jaar in Parijs.