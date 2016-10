Rusland overhandigt MH17-informatie

DEN HAAG - Het Russische Openbaar Ministerie heeft een pakket informatie over de ramp met vlucht MH17 overhandigd aan de Nederlandse ambassade in Moskou. Dat maakte minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie woensdag bekend tijdens een debat over het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van de MH17.

Door ANP - 26-10-2016, 19:01 (Update 26-10-2016, 19:01)

Het materiaal werd kort voor het begin van het Kamerdebat overgedragen, aldus de minister. Hij zei niet te weten wat precies door de Russen is overgedragen. De informatie gaat naar het Joint Investigation Team (JIT), het internationale team dat strafrechtelijk onderzoek doet.

Op 26 september meldde het Russische ministerie van Defensie toch radarbeelden te bezitten die zijn gemaakt ten tijde van het neerschieten van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Die beelden zijn tot dusver nog niet aan Nederland gegeven. Of de radarbeelden tussen het overhandigde materiaal zitten, is volgens Van der Steur niet bekend.