ANP Vijf mensen onwel bij werk aan Merwedebrug

GORINCHEM - De werkzaamheden aan de bouw van een steiger onder de Merwedebrug in de A27 zijn voorlopig stilgelegd, nadat vijf mensen dinsdag onwel waren geraakt. Dat bevestigde Rijkswaterstaat woensdag na berichtgeving door RTV Rijnmond.

Door ANP - 26-10-2016, 21:11 (Update 26-10-2016, 21:11)

De vijf steigerbouwers voelden zich dinsdag aan het eind van de middag niet lekker en klaagden over pijn in de keel en een verdoofd gevoel in hun tong. Zij werden medisch onderzocht en naar huis gestuurd. Het werk werd meteen stilgelegd. De Inspectie SZW doet onderzoek.

Volgens Rijkswaterstaat worden de resultaten van het medisch onderzoek spoedig verwacht. De bouw van de steiger, noodzakelijk om de brugdelen te kunnen versterken vanwege haarscheurtjes, ligt tot die tijd stil.