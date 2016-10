OM wil hardere aanpak 'verkeershufters'

UTRECHT - De landelijke verkeersofficier Achilles Damen vindt dat er meer politie op de weg moet komen in de strijd tegen 'verkeershufters'. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf.

Door ANP - 27-10-2016, 3:12 (Update 27-10-2016, 3:12)

De politie moet veel zichtbaarder worden voor verkeersdeelnemers, maar ook moeten er meer onopvallende patrouilles komen. Nu wanen snelheidsovertreders, bumperklevers, bellers en vooral drankrijders zich op de weg onaantastbaar. Volgens Damen omdat er te weinig kans bestaat dat zij op heterdaad betrapt worden. Hij pleit dus voor meer verkeerscontroles.

,,Meer staandehoudingen, daar gaat de meeste kracht van uit. Mensen ogenblikkelijk aanspreken op hun wangedrag", stelt de verkeersofficier. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers steeg van 570 in 2014 naar 621 vorig jaar. ,,De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Veiligheid heeft berekend dat als het toezicht met 20 procent omlaag gaat, het aantal ongevallen met 5 procent stijgt."

De directe confrontatie werkt veel beter, denkt Damen, en voorkomt herhaling. ,,Nu komt bij een snelheidsovertreding bijvoorbeeld een bekeuring zo’n twee weken later in de brievenbus en weet je je niet eens meer te herinneren dat je te hard reed."

Naast snelheidsovertreders maakt Damen zich ook grote zorgen over drankrijders. ,,Bizar dat mensen nog met alcohol op achter het stuur kruipen. Altijd is het excuus ’het was zo gezellig met mijn vrienden’ en nooit ’de vliezen van mijn zwangere vrouw braken’. Dan bestaat er dus geen coulance en kan de pakkans wat mij betreft niet groot genoeg zijn.”