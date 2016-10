Campagne koppelt speeltuin aan jongere

ANP Campagne koppelt speeltuin aan jongere

LEIDEN - In speeltuin Zuiderkwartier in Leiden klinkt donderdag het startsein voor Aan de slag in de speeltuin. Dat is een campagne die moet leiden tot werk voor jongeren met een verstandelijke beperking bij zoveel mogelijk speeltuinen. Ze helpen dan bij onderhoud en beheer.

Door ANP - 27-10-2016, 3:14 (Update 27-10-2016, 3:14)

Er zijn al ongeveer 35 speeltuinen die succesvol samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking. De campagne moet dat aantal snel omhoog brengen naar minstens 125. Dan kunnen zo'n 875 jongeren er aan de slag. Speeltuinen, zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs kunnen zich aanmelden via aandeslagindespeeltuin.nl. Daar worden de partijen bij elkaar gebracht.

Het project is een samenwerkingsverband tussen Jantje Beton en Fonds verstandelijk gehandicapten, met steun van de VriendenLoterij. Directeur Rob van Gaal van Jantje Beton zegt twee vliegen in een klap te slaan. Speeltuinen kampen met een tekort aan vrijwilligers. Door jongeren in te zetten kunnen meer speeltuinen openblijven waardoor meer kinderen buiten spelen, en de jongeren een werkplek hebben.