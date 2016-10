Vandalen veroorzaken gasstoring in Alkmaar

ALKMAAR - Meer dan 10.000 huishoudens in Alkmaar hebben in de nacht van woensdag op donderdag enkele uren last gehad van een gasstoring. De storing ontstond doordat vandalen een gaskast hadden opengebroken met een koevoet. De automatische beveiliging trad in werking en onderbrak de gastoevoer.

Door ANP - 27-10-2016, 3:17 (Update 27-10-2016, 3:17)

Een woordvoerster van netbeheerder Liander meldde dat ze niet eerder een dergelijke inbraak op de gaskasten hebben meegemaakt. Liander heeft aangifte gedaan bij de politie.

De netbeheerder is tevreden dat de beveiliging werkte en dat de storing inmiddels is opgelost. ,,Het mag duidelijk zijn dat dit soort vandalisme grote risico's voor de dader met zich meebrengt", stelt Liander in een geschreven verklaring. ,,Veel mensen in Alkmaar zullen nu wakker worden in een koud huis", voegt de woordvoerster daaraan toe.