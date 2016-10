PvdA: einde aan fiscale voordelen koning

DEN HAAG - De PvdA komt met een wetsvoorstel om een einde te maken aan alle mogelijke belastingvoordelen van de koning. Dat heeft PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt donderdag gezegd tijdens het debat over de begroting van de koning in de Tweede Kamer.

Door ANP - 27-10-2016, 12:24 (Update 27-10-2016, 12:24)

Recourt hoopt dat het initiatiefwetsvoorstel in ieder geval kan rekenen op steun van de SP en D66. SP en GroenLinks reageerden positief. Recourt wil bereiken dat de koning voortaan dezelfde fiscale behandeling krijgt als iedere andere Nederlander.

Het debat gaat voor een belangrijk deel over de vermeende compensatie die Koning Willem-Alexander krijgt voor de door hem betaalde belastingen. De compensatie is volgens RTL Nieuws verwerkt in de uitkering die het staatshoofd sinds de jaren zeventig ontvangt. Tot op heden heeft Rutte geen bewijs kunnen vinden dat de koning één op één is gecompenseerd, maar uitsluiten kan hij het ook niet.