Extra beveiliging kermis na relletjes

AMERSFOORT - De komende dagen wordt de kermis op het Eemplein in Amersfoort extra beveiligd. De politie zei donderdag dat daartoe is besloten na relletjes op de kermis woensdagavond. Drie verdachten, tussen de zestien en achttien jaar uit Amersfoort, werden aangehouden voor opruiing en het afsteken en bezit van vuurwerk. Eén van hen had een nepvuurwapen bij zich. Dat is in beslag genomen.

Door ANP - 27-10-2016, 12:48 (Update 27-10-2016, 12:48)

In samenspraak met de gemeente en de organisatie worden nu hekken om het kermisterrein geplaatst zodat er meer overzicht is over de bezoekers. Ook komt er meer verlichting en zet de organisatie extra beveiliging in.

Een groep jongeren die woensdagmiddag al vervelend was, vond het 's avonds nodig om met vuurwerk te gooien tussen het kermispubliek, zegt de politie. Toen een van de jongeren werd aangehouden keerde de groep zich tegen de agenten. Ze gooiden met vuurwerk en stenen naar ze. Twee andere jongens werden daarna ook aangehouden.

De kermis werd voortijdig beëindigd. Even later bleken verderop ook ruiten van woningen ingegooid. Daarvan is aangifte gedaan.