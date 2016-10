Twee verdachten zaak Visser/Severein schuldig

ANP Twee verdachten zaak Visser/Severein schuldig

MURCIA - De 39-jarige Spanjaard Juan C. en de Roemeen Valentin I. (62) zijn schuldig verklaard aan de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severein in mei 2013. De jury achtte bewezen dat het tweetal direct de hand had in de dood van de volleybalster en haar partner.

Door ANP - 27-10-2016, 17:33 (Update 27-10-2016, 19:02)

Een tweede Roemeen, Constantin S. (50) is niet schuldig bevonden aan moord. Op het moment dat de Nederlanders om het leven werden gebracht was hij op de bovenverdieping van het huis. De jury achtte wel bewezen dat hij medeplichtig was aan het in stukken snijden van de lichamen, blijkt uit de donderdag bekendgemaakte conclusie van de volksjury bij het Provinciale Hof in Murcia (Zuidoost-Spanje).

De voorzitter van de rechtbank, rechter Enrique Domínguez, gaat de komende dagen het vonnis opstellen met de strafmaat.

Volgens de jury was Juan C. het brein achter de dubbele moord. Juan C. was financieel manager bij de volleybalclub CAV Murcia waarbij Visser van 2009 tot 2011 speelde. Hij had een zakelijk geschil met het Nederlandse stel. Een vierde verdachte in de zaak (Serafin de A.), de eigenaar van de boomgaard waar de lichamen van Severein en Visser werden begraven, werd vrijgesproken door de jury.

De uitspraak leidde tot veel ophef in de rechtszaal. Nabestaanden reageerden onthutst op het oordeel.