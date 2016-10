Automobilist rijdt door na dodelijk ongeval

TILBURG - In het centrum van Tilburg zijn donderdagavond twee voetgangers geschept door een auto en ter plaatse aan hun verwondingen overleden. De slachtoffers zijn een 59-jarige vrouw en een man van 62, allebei afkomstig uit Rijen. De bestuurder is na het ongeval doorgereden. De auto werd later op de avond leeg teruggevonden.

De man en de vrouw werden aangereden toen ze bij een bushalte de Bredaseweg overstaken, een vrij drukke weg in Tilburg. De politie roept de bestuurder of bestuurster op om zich op het politiebureau te melden en is nog op zoek naar de eigenaar van de auto. Of hij het ongeval heeft veroorzaakt, is niet zeker. Mogelijk zat iemand anders achter het stuur.