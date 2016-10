Meer doden door darmkanker

ANP Meer doden door darmkanker

DEN HAAG - Het aantal mensen dat sterft aan darmkanker neemt toe. Dat komt door bevolkingsgroei en vergrijzing. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door ANP - 28-10-2016, 2:13 (Update 28-10-2016, 2:13)

In 2015 overleden 5200 mensen in Nederland aan darmkanker, 2800 mannen en 2400 vrouwen. Het jaar ervoor waren het er 5000. Bij mannen is darmkanker na longkanker de meest voorkomende kankerdoodsoorzaak. Bij vrouwen is darmkanker de derde voornaamste doodsoorzaak door kanker, na longkanker en borstkanker.

De meeste mensen die aan darmkanker sterven zijn zestig jaar of ouder en daarvan is de helft minstens 75 jaar.

Aan het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker onder 55-plussers deed vorig jaar 73 procent van de benaderden mee.