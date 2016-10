Bevolking groeit dit jaar hard

DEN HAAG - De bevolking van Nederland is fors gegroeid in de eerste negen maanden van dit jaar. Dat komt vooral door een grote instroom van migranten, meldt het CBS. Tot en met september kwamen er in totaal 87.500 mensen bij, 31.000 meer dan in dezelfde periode in zowel 2015 als 2014.

Door ANP - 28-10-2016, 2:19 (Update 28-10-2016, 2:19)

Het migratiesaldo (immigratie min emigratie) ligt op 68.000. Door natuurlijke aanwas, dat is geboorte min sterfte, kwamen er 19.000 mensen bij.

Het aantal immigranten is dit jaar gestegen tot 175.000. Het gaat vooral om mensen uit Syrië, Eritrea en Ethiopië. Dit jaar schreven zich ook meer Irakezen, Iraniërs en Afghanen in bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast kwamen er meer migranten uit Europa bij en is ook de immigratie uit India en China toegenomen.

Het aantal emigranten blijft achter bij de aantallen van 2015. Per 30 september waren er 107.000 mensen uit Nederland vertrokken, ruim 8000 minder dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

Het geboorteoverschot ligt 2300 hoger dan vorig jaar. Er worden iets meer kinderen geboren terwijl er wat minder mensen sterven.