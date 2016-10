Geen geld meer voor bemiddeling in strafzaken

ANP Geen geld meer voor bemiddeling in strafzaken

DEN HAAG - De experimenten met bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte in strafzaken krijgen geen vervolg. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zet de financiering van de pilots per 1 november stop, meldt de Raad voor de Rechtspraak vrijdag.

Door ANP - 28-10-2016, 9:13 (Update 28-10-2016, 9:13)

Met de zogeheten mediation is drie jaar lang geëxperimenteerd. Bij de rechtbanken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Noord-Holland, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant was het mogelijk om strafzaken door te verwijzen naar de mediator, de bemiddelaar.

Rechters vinden het stoppen van mediation teleurstellend. ,,Ze zijn positief over hun ervaringen met de inzet van mediation en pleiten ervoor dit waardevolle instrument in het hele land in te zetten", aldus de Raad voor de Rechtspraak.

Sinds het begin van de pilots in 2014 zijn tegen de 2000 strafzaken doorverwezen naar de mediator.