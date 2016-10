'Komende dagen nog overleg over Oekraïne'

DEN HAAG - Het lijkt erop dat het kabinet vrijdag nog niet besluit om het Oekraïneverdrag niet te ratificeren. ,,We gaan er vandaag en de komende dagen nog fors over praten", zei minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) voor het begin van de ministerraad.

Door ANP - 28-10-2016, 11:57 (Update 28-10-2016, 11:57)

De Kamer wil voor dinsdag een reactie van het kabinet op de uitslag van het referendum in april toen een meerderheid het associatieverdrag van EU en Oekraïne afwees. ,,Er staat veel op het spel, ook als het gaat om veiligheid. Wij gaan tot het gaatje", aldus de bewindsman.

Het kabinet probeert een aantal oppositiepartijen zover te krijgen een oplossing te steunen. Maar ingewijden zeggen dat het overleg muurvast zit. Volgens Koenders ligt het probleem in Brussel en Den Haag. Maar het kabinet is in Brussel al ,,een heel eind" gekomen, maar mist de steun in politiek Den Haag.