Rutte roept oppositie op verdrag te steunen

DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte heeft vrijdag in een ultieme poging tijdens zijn wekelijkse persconferentie de oppositie opgeroepen alsnog een oplossing te steunen om het Oekraïneverdrag te kunnen redden. ,,Dit is groter dan Nederland alleen. Veel groter."

Door ANP - 28-10-2016, 14:48 (Update 28-10-2016, 15:09)

,,In het landsbelang doe ik dan ook een beroep op de redelijke krachten in Nederland om de mogelijkheid voor een oplossing te steunen'', zei de premier in zijn hartenkreet. Hij is er ,,ten diepste van overtuigd is dat Nederland een grote fout maakt als wij dit proces laten ontsporen''.

Als het verdrag niet in werking treedt vergroot dit volgens hem ,,het risico op instabiliteit'' in Oekraïne en omstreken en dreigt het beeld te ontstaan van een verdeeld Europa ten opzichte van Rusland. De EU zal dan zwakker staan tegenover Moskou in het conflict in Oekraïne en Syrië, aldus de premier.

In april wees een meerderheid het verdrag af tijdens een referendum. Het kabinet praat al langer met D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP over een mogelijke oplossing. Hun steun is nodig om het verdrag door de Eerste Kamer te krijgen, want daar heeft het kabinet geen meerderheid. In oppositiekringen is te horen dat het overleg ,,muurvast'' zit.

Rutte denkt wel tot overeenstemming te kunnen komen in Brussel en met de regering van Oekraïne. Hij is niet optimistisch dat het lukt om met de oppositie eruit te komen. ,,De kans is klein.'' Als er niets verandert, stuurt het kabinet maandag een brief naar de Kamer waarin wordt gemeld dat het verdrag niet wordt geratificeerd.