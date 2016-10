18 jaar voor moord Daniëlla blijft staan

ANP 18 jaar voor moord Daniëlla blijft staan

LEEUWARDEN - De 48-jarige Geert W. is in hoger beroep tot dezelfde straf veroordeeld voor het zwaar mishandelen en doden van zijn gehandicapte stiefdochter. Het gerechtshof deed vrijdag uitspraak in de zaak. Hoewel het hof in tegenstelling tot de rechtbank niet spreekt van moord, is de ,,duur en ernst'' van de mishandeling zodanig dat het hof de straf niet wijzigt. Ook de eerder opgelegde tbs met dwangverpleging blijft van kracht.

Door ANP - 28-10-2016, 14:51 (Update 28-10-2016, 14:51)

Het slachtoffer, Daniëlla van Bergen (20), werd in de zomer van 2013 met een honkbalknuppel doodgeslagen. In de weken voor haar dood moest ze vrijwel om de dag zwaar geweld doorstaan.

De moeder van Daniëlla, die door de rechtbank werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar, kreeg een lagere straf van het hof. Het hof ziet haar als ,,sterk verminderd toerekeningsvatbaar'' en legt haar daarom vijf jaar gevangenisstraf op en tbs met voorwaarden.

Ernstig tekortgeschoten

Het hof omschrijft W. als een ,,zich dominant opstellende, dwingende en rigide man''. Ook staat het hof stil bij de laatste weken van het leven van Daniëlla: ,,Zij moet veel pijn, angst en verdriet hebben gehad en in grote eenzaamheid hebben geleefd. Zij was volkomen weerloos tegenover verdachte'', aldus het hof.

Uit rapportages is gebleken dat de hulpverlenende instanties ernstig zijn tekortgeschoten bij het gezin. Volgens het onderzoek van drie rijksdiensten had de veiligheid van het verstandelijk gehandicapte meisje 'onvoldoende prioriteit', ondanks diverse meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.