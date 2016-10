Oppositie geeft Rutte geen hoop

DEN HAAG - De oppositie reageert afwijzend op de hartenkreet van premier Mark Rutte om het Oekraïneverdrag te redden. Rutte deed vrijdag na de ministerraad ,,in het landsbelang'' een beroep op de oppositie om de mogelijkheid voor een oplossing alsnog te steunen.

Door ANP - 28-10-2016, 17:08 (Update 28-10-2016, 17:08)

,,We wachten een kabinetsbesluit af", is de korte reactie van het CDA. Een woordvoerder van GroenLinks laat weten dat de premier al eerder dezelfde argumenten op tafel heeft gelegd. ,,Onze positie verandert daarom niet.'' En Kees van der Staaij van de SGP staat ook niet te springen. Hij laat weten dat de SGP bezorgd is dat het ongenoegen onder de bevolking groeit als na een referendum de uitslag wordt genegeerd. Hij ziet een intrekkingswet dan ook ,,als de enige optie''.

Volgens D66 wreekt zich nu het feit dat Rutte geen campagne heeft gevoerd en Nederland niet tijdig heeft meegenomen in de gevolgen van de uitslag. ,,Wij blijven bij het standpunt dat recht gedaan moet worden aan de uitslag van het raadgevend referendum.''