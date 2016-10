Leidseplein vanaf zaterdag grote bouwplaats

AMSTERDAM - Het Leidseplein in Amsterdam is vanaf zaterdag een grote bouwput. Het bekende uitgaansplein wordt volledig vernieuwd en gaat nu volledig op de schop. Dat leidt tot een bouwplaats van twee voetbalvelden groot, waardoor ook de trams tijdelijk niet over het plein rijden.

Door ANP - 29-10-2016, 3:22 (Update 29-10-2016, 3:22)

Ook zijn er afsluitingen op de nabijgelegen Stadhouderskade. Vanaf zaterdag wordt er dag en nacht gewerkt om de versleten tramrails te vervangen. In totaal komt er een kilometer aan nieuwe rails te liggen. De werkzaamheden aan de trambaan moeten voor de kerst klaar zijn. Al eerder dit jaar is begonnen met de vernieuwing van de monumentale Leidsebrug, die dit weekend een nieuw brugdek krijgt.

De gemeente waarschuwt de komende week veel geluidsoverlast en verkeershinder. De winkels, horeca en culturele instellingen rondom het plein zijn wel bereikbaar.

De complete herinrichting van het Leidseplein moet in 2021 zijn afgerond.