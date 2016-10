D66 viert met feestcongres 50-jarig bestaan

AMSTERDAM - D66 viert dit weekeinde met een feestcongres in de Amsterdamse RAI haar vijftigjarig bestaan. Op deze plek in de hoofdstad werd een halve eeuw geleden ook het allereerste congres van de sociaal-liberale partij gehouden.

Door ANP - 29-10-2016, 4:10 (Update 29-10-2016, 4:10)

Zaterdag wordt er vooral gesproken over het verkiezingsprogramma. Een dag later wordt het het jubileum gevierd. Onder de sprekers zijn de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, oud-partijleider Jan Terlouw, cabaretier Jörgen Raymann en partijleider Alexander Pechtold.

De partij zit nu met twaalf mensen in de Tweede Kamer en staat in de peilingen op zes, zeven zetels winst. De afgelopen jaren won de partij steeds bij verkiezingen. Vooral de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 waren voor de partij een groot feest. In Amsterdam werd ze zelfs de grootste. Ook in andere steden kwam de partij in het bestuur.

Het tweede kabinet van Mark Rutte wist mede dankzij de steun van onder meer D66 te overleven. De partij behoorde met de ChristenUnie en de SGP tot de 'constructieve drie'. Na de verkiezingen in maart wil D66 in het kabinet komen. Pechtold zei in augustus op te stappen als partijleider als dit niet lukt.