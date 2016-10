Leidse man (79) ligt vijf dagen hulpeloos in huis

LEIDEN - Een 79-jarige man uit Leiden heeft vijf dagen lang hulpeloos op de grond van zijn woning gelegen.

Door onze verslaggever - 29-10-2016, 7:03 (Update 29-10-2016, 7:04)

Hij was aanspreekbaar maar vermagerd en is naar een ziekenhuis gebracht. Het is volgens Omroep West niet bekend hoe het nu met hem gaat.

Een buurtbewoner had de politie gewaarschuwd, omdat de verlichting en de televisie aldoor aan waren, terwijl de bewoner nergens te zien was. Bovendien deed niemand open. Agenten namen een kijkje en vonden de bewoner in zijn slaapkamer.