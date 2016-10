Jan Roos (VNL) wil bindend referendum

ROTTERDAM - De partij VoorNederland van lijsttrekker Jan Roos wil Nederlanders meer inspraak geven. In het verkiezingsprogramma dat zaterdag wordt gepresenteerd in Rotterdam stelt VNL dat er bindende referenda moeten komen en gekozen burgemeesters. Te beginnen met het Nexit-referendum over de vraag of Nederland lid moet blijven van de huidige Europese Unie.

Door ANP - 29-10-2016, 7:16 (Update 29-10-2016, 7:16)

Jan Roos, lijsttrekker van VNL, was het gezicht van het Oekraïnereferendum dat een overwinning opleverde voor de nee-stemmers. Europa is mooi, vindt VNL, maar de partij wil af van de ,,ondemocratische politieke Unie’’, de EU-vlaggen op overheidsgebouwen moeten gestreken en de politieke besluiten moeten in Den Haag worden genomen.

De Eerste Kamer is daarbij niet meer nodig. Van VNL mogen de Senaat en het provinciebestuur worden afgeschaft. En met minder ambtenaren en minder ministers en staatssecretarissen lukt het ook wel, denkt VNL. De partij wil verder een 'puntenpaspoort' voor mensen met een dubbele nationaliteit. Wie zich misdraagt, raakt dan zijn Nederlandse pas kwijt. De partij wil 5 miljard euro extra uittrekken voor Defensie en pleit voor de aanschaf van een vliegdekschip en bewapende drones.