ANP Sooi de C. opgepakt in Roemenië

MOLENSCHOT - In de Roemeense stad Arad is zaterdag Sooi de C. aangehouden, het in Nederland gezochte (ex)-lid van motorclub No Surrender. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Roemeense autoriteiten.

Door ANP - 29-10-2016, 17:41 (Update 29-10-2016, 17:41)

De 42-jarige De C. wordt verdacht van de moord op zijn oud-motorclubgenoot Hugo van Houten. De 27-jarige Van Houten werd op 17 augustus 2015 doodgeschoten in Molenschot, vlakbij de vliegbasis Gilze-Rijen. Volgens de politie was het mogelijk een afrekening in het criminele circuit.

Afgelopen maandag maakte de politie bekend dat er een beloning was uitgeloofd voor de tip die zou leiden tot de arrestatie van De C. Daarop kwamen negen tips binnen. Uiteindelijk is de man opgespoord door 'tactisch recherchewerk', aldus de politie. Zijn uitlevering aan Nederland wordt in gang gezet.