Agent overreden door man met gestolen auto

ROTTERDAM - Een politieagent is zaterdag gewond geraakt toen hij door een auto werd overreden en meegesleurd. Een 36-jarige Rotterdammer had de auto gestolen en werd daar door de agent op aangesproken. De Rotterdammer ging er vandoor met de auto terwijl de agent zijn arm door het raam had gestoken om de deur van binnenuit te openen.

Door ANP - 30-10-2016, 0:21 (Update 30-10-2016, 0:21)

De agent werd daardoor meegesleurd en toen de auto ineens van richting veranderde, reed de auto over de voeten van de agent. De agent kon zich pas meters verderop losrukken.

De bestuurder zette een paar honderd meter verderop de auto aan de kant en zette het op een lopen, gevolgd door meerdere agenten. Een toevallige omstander greep de verdachte vast, waardoor de agenten hem konden aanhouden. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en heling.

De agent liep diverse wonden en kneuzingen op aan armen en voeten.

De gestolen auto is in beslag genomen.