PvdD: plan B, want planeet B hebben we niet

DEN HAAG - De wereld wordt pas duurzamer, veiliger en aangenamer voor mens en dier als winstbejag niet meer centraal staat, denkt de Partij voor de Dieren. De partij van beoogd lijsttrekker Marianne Thieme opent haar verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen ditmaal niet met de strijd tegen de bio-industrie of een pleidooi voor dierenrechten. Het eerste hoofdstuk gaat over economie en werk.

Door ANP - 30-10-2016, 15:51 (Update 30-10-2016, 15:51)

Het 'Plan B' van de PvdD is nodig omdat er geen 'Aarde B' bestaat, schrijft de partij. Om de enige planeet die voor ons beschikbaar is leefbaar te houden wil de PvdD de economie drastisch vergroenen en 'onthaasten'. Allerhande onduurzaam gedrag wordt beboet of belast. De roofdieren van het huidige stelsel, zoals banken en multinationals, worden aangepakt.

Gewone burgers belooft de PvdD een kortere werkweek, een onderzoek naar een basisinkomen en meer ruimte voor zorg en vrije tijd. Om burgers te verleiden zich duurzamer te gedragen zet de partij ook allerlei lokkertjes en subsidies in.

Ecocide

Van zo'n duurzame revolutie profiteren mens en dier, maar het dier kan nog op een reeks andere beschermingsmaatregelen rekenen. Klassieke PvdD-wensen als het opnemen van dierenrechten in de grondwet worden aangevuld met voorstellen als een bedenktijd voor aankoop van een dier.

De PvdD kijkt nog altijd kritisch naar de Europese Unie, handelsverdragen en militair ingrijpen. De partij wil dat een internationaal hof 'ecocide', moord op ecosystemen, voortaan vervolgt.

De partij rekent erop dat Marianne Thieme opnieuw de lijst aanvoert, al moeten de leden daarmee nog instemmen. Thieme heeft nu één fractiegenoot in de Kamer, maar mag volgens opiniepeilers hopen op meer.