Man aangehouden na ontvoering kind

ROTTERDAM - De politie heeft zondagmiddag een 37-jarige Rotterdammer aangehouden die 's ochtends zijn ex-vrouw in elkaar had geslagen en hun tweejarig kind, waar hij niet het gezag over heeft, had ontvoerd. De vrouw moest voor haar verwondingen naar het ziekenhuis, het kind is in veiligheid gebracht.

30-10-2016, 16:47

Rond 7.30 uur belde de 32-jarige vrouw naar de politie dat ze in haar woning in Rotterdam aan de Oldegaarde door haar ex was mishandeld en dat hij hun kind had meegenomen. De politie zette meteen een groot onderzoek op omdat er een mogelijke dreiging was dat de man met het kindje het land wilde verlaten. Aan het begin van de middag is hij nog geen 10 kilometer verderop aangehouden in de Watergeusstraat, waar hij met de peuter was.