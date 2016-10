Verkeersongevallen met auto toegenomen

Verkeersongevallen met auto toegenomen

DEN HAAG - Het aantal ongevallen met auto’s is vorig jaar met 8 procent toegenomen. In 2014 waren het er nog 462.000 met particuliere auto's, maar in 2015 waren het er meer dan een half miljoen, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraars pleiten voor een deltaplan verkeersveiligheid.

Door ANP - 31-10-2016, 5:13 (Update 31-10-2016, 5:13)

Het totale aantal verkeersclaims - dus ook een- en tweezijdige aanrijdingen met vrachtauto’s, bestelbusjes en leaseauto’s - nam met 6,5 procent toe van 790.000 in 2014 tot 841.000 in 2015.

Afleiding door de smartphone is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal ongelukken. ,,Het gaat dan om het telefoneren en het gebruik van social media tijdens het rijden, al zijn daar geen harde cijfers over'', zegt algemeen directeur Richard Weurding van het verbond.

Een ander nadelig effect op de verkeersveiligheid is dat de politie steeds minder handhaaft in het verkeer. ,,Wij zien nog steeds veel ongelukken gebeuren in 30-kilometerzones'', aldus Weurding. Ook is de infrastructuur op sommige plekken in Nederland ,,een beetje verouderd''.

Om dit in samenhang met elkaar aan te pakken willen de verzekeraars dat het nieuwe kabinet met een deltaplan aan de slag gaat. ,,Dit is een urgente zaak. We hebben ooit doelstellingen met elkaar geformuleerd en je ziet nu dat het daarmee de verkeerde kant op gaat. Dat zie je ook in het aantal verkeersdoden.’’ Dat aantal steeg vorig jaar van 570 naar 621.