Studenten: meer geld voor technische studies

ANP Studenten: meer geld voor technische studies

DELFT - Technische studenten in Nederland willen dat technische universiteiten meer geld krijgen om de toegenomen toestroom aan te kunnen. Dat stelt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maandag in een open brief aan de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Jet Bussemaker (Onderwijs) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

Door ANP - 31-10-2016, 6:19 (Update 31-10-2016, 6:19)

De vier technische universiteiten in Delft, Eindhoven, Wageningen en Enschede kondigden kort geleden aan een numerus fixus in te stellen voor acht studies. De maatregel is nodig omdat de universiteiten de instroom van studenten niet meer aankunnen. Het ISO reageerde verbolgen op het voornemen. ,,Nu de studentenaantallen de pan uitrijzen wijzen ministerie en technische instellingen naar elkaar en zijn studenten de dupe", aldus ISO-voorzitter Jan Sinnige.

In de open brief zegt Sinnige dat de dichtgeslagen deur voor technische studies ,,moet worden open geramd. Dat kan alleen gebeuren door extra geld vrij te maken, zonder het van andere opleidingen af te snoepen''. De vier studentengeledingen van de technische universiteiten hebben het initiatief genomen een vuist te maken naar Den Haag. ,,Zonder extra geld dreigt onze universiteit van een uitstekend A-product zich te degraderen tot een kolossaal huismerk’’, zegt Mathias de Koning, namens de studentenraad TU-Delft.