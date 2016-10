Wilders-proces begonnen met verklaring

SCHIPHOL - Met het voorlezen van een verklaring van Geert Wilders is maandagochtend in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp het proces tegen de PVV-leider begonnen, Hij staat terecht wegens zijn 'minder-Marokkanen'-uitspraak.

Door ANP - 31-10-2016, 10:48 (Update 31-10-2016, 10:48)

Raadsman Geert-Jan Knoops herhaalde in de openbare zitting de verklaring van Wilders die vrijdag werd gepubliceerd in het AD onder de kop 'Niemand legt mij het zwijgen op'. Daarin kondigde hij aan niet aanwezig te zullen zijn bij het proces. ,,Het is een gotspe dat ik moet terechtstaan omdat ik heb gesproken over minder Marokkanen'', las Knoops onder meer voor uit diens relaas.

Rechtbankvoorzitter Steenhuis veronderstelde bij de opening dat Wilders het proces op televisie zou volgen en tevens dat hij daarover via social media zou reageren. Hij maakte daarover een grapje dat Wilders mag twitteren over wat er in de rechtszaal gebeurt, ,,maar u bent daartoe niet verplicht.''

Wilders verstuurde maandagmorgen bij het begin van zijn zaak een tweet waarin bij zegt dat Nederland ,,een mega Marokkanenprobleem'' heeft. ,,Daarover zwijgen is laf'', aldus Wilders.