ANP Rutte: geen deal met oppositie over Oekraïne

DEN HAAG - Het kabinet heeft ,,geen deal'' met oppositiepartijen over een mogelijke oplossing voor de uitslag van het referendum over het Oekraïneverdrag. Dat zei minister-president Mark Rutte maandag nadat het kabinet bekend had gemaakt nog zes weken te willen zoeken naar een uitweg.

Door ANP - 31-10-2016, 14:21 (Update 31-10-2016, 14:21)

Het kabinet heeft de oppositie nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Daar bezetten regeringspartijen VVD en PvdA maar 21 van de 75 zetels. De afgelopen tijd is druk onderhandeld met D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP om tot een oplossing te komen.

,,Wij nemen hier onze verantwoordelijkheid. Er is geen deal met politieke partijen'', zei Rutte. Als het lukt om tot een goed onderhandelingsresultaat te komen in Brussel ,,dan heb ik het vertrouwen dat het ons uiteindelijk ook lukt om ook in die Kamers een meerderheid te krijgen''.