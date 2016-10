A15 weer open na urenlange afsluiting

HARDINXVELD - De A15 is dinsdagochtend enkele uren geheel afgesloten geweest in beide richtingen, na een ongeval waarbij de chauffeur van een vrachtwagen is omgekomen. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en Gorinchem, ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam. Volgens de politie reed de vrachtwagen bij wegwerkzaamheden tegen een groot waarschuwingsbord, waarna de truck in brand vloog.

Door ANP - 1-11-2016, 4:18 (Update 1-11-2016, 9:25)

Een passagier kon op tijd uit de vrachtauto gehaald worden. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

De weg was afgesloten voor onderzoek en berging van de vrachtwagen. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven, maar er is nog altijd vertraging.