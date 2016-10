Pensioen vaak niet goed geregeld bij scheiding

DEN HAAG - Veel Nederlanders hebben geen idee welke gevolgen een echtscheiding kan hebben voor het pensioen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën.

Door ANP - 1-11-2016, 8:03 (Update 1-11-2016, 8:03)

Van de mensen die zijn gescheiden is 34 procent niet of niet zo tevreden over de manier waarop het pensioen werd verdeeld. Er is een speciaal formulier van de overheid dat moet worden ingevuld zodat het pensioen na de pensionering wordt verdeeld, maar veel mensen zijn niet op de hoogte van dit formulier. Ook als er hulp bij een echtscheiding wordt ingeschakeld, wordt vaak niet gewezen op het bestaan van het formulier.

Wijzer in geldzaken wijst er op dat het verlies van een baan, een echtscheiding of andere ingrijpende gebeurtenissen in bijna alle gevallen invloed heeft op het pensioen. De organisatie roept dan ook op om in de scheidingsprocedure ook de verdeling van het pensioen goed te bespreken.