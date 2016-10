'Buitenlandse verkeersboete langer innen'

DEN HAAG - Politie en justitie moeten langer de tijd krijgen om boetes te innen bij buitenlandse automobilisten die in Nederland in de fout zijn gegaan. VVD en CDA dienen dinsdag een voorstel daarvoor in.

Door ANP - 1-11-2016, 8:35 (Update 1-11-2016, 8:35)

Nu vervalt de boete als die niet binnen vier maanden na de overtreding op de juiste deurmat valt. Beide partijen willen dat de politie enkele jaren de tijd krijgt om deze boetes te innen. VVD-Kamerlid Barbara Visser: ,,Het kan niet zo zijn dat een Italiaan met 170 kilometer per uur over de A2 kan racen en daarmee wegkomt, omdat de uitwisseling nog niet werkt. Wegpiraten mogen niet meer onder een forse boete uitkomen en deze wetswijziging regelt dat.´´