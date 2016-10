Kans AIVD en WhatsApp op Big Brother Award

AMSTERDAM - De veiligheidsdienst AIVD, minister Edith Schippers van Volksgezondheid en WhatsApp zijn de grootste privacyschenders in Nederland, vindt burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. De drie zijn genomineerd voor een Big Brother Award.

Door ANP - 1-11-2016, 8:41 (Update 1-11-2016, 8:41)

De winnaar wordt op 14 november bekendgemaakt in Amsterdam. Bits of Freedom heeft ook een 'expertprijs', voor privacyschendingen die minder aandacht krijgen. Volgende week wordt bekend wie die prijs kunnen winnen. Daarnaast is er een prijs voor de grootste voorvechter voor privacy.

De Big Brother Award ging vorig jaar naar minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) om zijn afluisterwet. De politie kreeg de expertprijs voor 'predictive policing', op basis van gegevens voorspellen wie wanneer in de fout kan gaan en wie daarvan het slachtoffer kan worden.