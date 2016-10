Bijstand mag lager bij verdelen woonkosten

ANP Bijstand mag lager bij verdelen woonkosten

DEN HAAG - Wie in de bijstand zit en een woning deelt met een of meer andere volwassenen, wordt gekort op de uitkering. Deze zogenoemde kostendelersnorm in de bijstandswet, die op 1 januari 2015 van kracht werd, is toegestaan. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep dinsdag laten weten.

Door ANP - 1-11-2016, 11:21 (Update 1-11-2016, 11:21)

Reden is volgens de raad dat woonkosten door bewoners kunnen worden gedeeld. Nieuw element in de wet is dat het bedrag dat gekort wordt, hoger wordt als er meer medebewoners zijn. Hoe meer het er zijn, hoe lager de bijstandsuitkering uitpakt.

Vorige maand maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) bekend dat een uitzondering zal worden gemaakt voor gepensioneerden met een onvolledige AOW die een beroep doen op aanvullende bijstand voor ouderen (AIO). Voor deze groep ouderen trekt het kabinet extra geld uit. Mensen met een volledige AOW hebben nog niet te maken met de kostendelersnorm.